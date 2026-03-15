Un sondaggio pubblicato dal Secolo d’Italia rivela che due italiani su tre considerano il Ramadan una resa culturale. I dati si concentrano sugli eventi pubblici legati alla festa musulmana nelle piazze italiane, evidenziando come l’integrazione, che dovrebbe unire, sembri invece dividere. La fotografia che emerge mostra una percezione diffusa di distanza tra le comunità.

L’integrazione che doveva unire divide. O almeno così appare guardando i numeri del sondaggio pubblicato dal Secolo d’Italia sugli eventi pubblici legati al Ramadan nelle piazze italiane. Il risultato è netto: il 65,7 per cento dei lettori considera queste iniziative una resa culturale. Il 32,6 per cento chiede equilibrio tra dialogo e difesa dell’identità nazionale. Solo l’1,7 per cento parla di dialogare con le altre culture. Non è un dettaglio statistico. È un’ indicazione politica. Quando oltre sei lettori su dieci leggono nello stesso modo un fenomeno che la narrazione progressista presenta come inclusione, significa che tra élite e opinione pubblica si è aperta una distanza difficilmente ignorabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ramadan in piazza, sinistra in ginocchio: il sondaggio parla chiaro, per due italiani su tre è resa culturale

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