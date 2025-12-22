Il Tg1 manda in onda un sondaggio che premia il governo Meloni e scoppia la polemica politica. A finire nel mirino del Partito democratico è la scelta del telegiornale di Rai 1 di rilanciare i dati sul gradimento della Legge di Bilancio. Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Lab21, diretto da Roberto Baldassari, il 58,9% degli italiani approva la manovra economica del governo guidato da Giorgia Meloni, tenendo conto del contesto economico nazionale e internazionale. Un dato che rappresenta una maggioranza netta e trasversale, superiore persino ai numeri elettorali del centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Oltre il 60%”. Tg1, il sondaggio su Meloni fa impazzire la sinistra: cosa dicono gli italiani

Leggi anche: Tg1, il sondaggio su Meloni fa impazzire la sinistra: cosa dicono gli italiani

Leggi anche: Tg1, il sondaggio pro-Meloni che fa impazzire il Pd: a sinistra sono disperati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Oltre il 60% dei giocatori statunitensi acquista al massimo due giochi all'anno, rivela un sondaggio - Un recente sondaggio condotto da Circana (via VGC) rivela un quadro sorprendente sull’abitudine d'acquisto dei videogiocatori in uno dei mercati più importanti al mondo: quello statunitense. it.ign.com

“Il Senese dell’Anno 2025”, sfida apertissima: oltre 7mila voti nel sondaggio di Gazzetta di Siena. - facebook.com facebook