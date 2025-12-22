Tg1 il sondaggio su Meloni fa impazzire la sinistra | cosa dicono gli italiani

La diffusione, da parte del Tg1, di un sondaggio che registra un ampio sostegno alla nuova Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni ha innescato un acceso confronto politico. Il servizio, andato in onda sull’ammiraglia dei telegiornali Rai, ha infatti messo in evidenza un livello di approvazione elevato che ha immediatamente attirato le critiche del Partito democratico e di altre forze di opposizione. Il rilevamento demoscopico citato dal Tg1 è stato realizzato dall’istituto Lab21, diretto dal sondaggista Roberto Baldassari. Secondo i dati illustrati nel servizio, il 58,9% degli italiani esprime un giudizio favorevole sulla manovra economica elaborata dall’esecutivo, considerando sia il quadro economico interno sia le condizioni internazionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

