Ragusa | scontro mortale muore il settantenne Nicita

A Ragusa, sulla strada provinciale 10 in contrada Conservatore, si è verificato uno scontro che ha portato alla morte di Carmelo Nicita, un uomo di 70 anni. L’incidente si è verificato nel corso della giornata e ha coinvolto più veicoli, con conseguenze fatali per il settantenne. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

La tragica perdita di Carmelo Nicita, un settantenne residente a Ragusa, segna una drammatica interruzione sulla strada provinciale 10 in contrada Conservatore. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 23 del giorno precedente, quando la Mercedes guidata dalla vittima ha subito uno scontro frontale con un’altra vettura. Mentre il corpo della vittima è stato estratto dai vigili del fuoco, la compagna di viaggio è stata trasferita all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa senza pericolo di vita immediato. L’intervento notturno e le indagini in corso. Le squadre dei vigili hanno lavorato incessantemente fino alle 4 del mattino per garantire la sicurezza dell’area e fornire l’illuminazione necessaria ai corpi di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa: scontro mortale, muore il settantenne Nicita Articoli correlati Tremendo scontro tra auto sulla strada provinciale 13: muore 70enne di RagusaUn uomo di 70 anni, Carmelo Nicita , residente a Ragusa, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 23 di ieri sulla strada... Incidente mortale a Nettuno: muore un uomo di 70 anni dopo uno scontro frontaleUn grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Nettuno nella serata di ieri. Tutto quello che riguarda Ragusa scontro mortale muore il... Tragico scontro sulla SP10 a Ragusa: muore un uomo di 70 anniRagusa, 15 marzo 2026 – Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, 14 marzo 2026, sulla S.P. 10 in contrada Conservatore, a circa 1,5 chilometri ... radiortm.it Tremendo scontro tra auto sulla strada provinciale 13: muore 70enne di RagusaLa vittima si chiama Carmelo Nicita, La donna che viaggiava con lui è stata trasportata e ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Non è in pericolo di vita. msn.com