Un incidente mortale si è verificato sulla strada provinciale 10 in contrada Conservatore, poco dopo le 23 di ieri. Un'auto si è scontrata con un’altra, causando la morte di un uomo di 70 anni residente a Ragusa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Un uomo di 70 anni, Carmelo Nicita, residente a Ragusa, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 23 di ieri sulla strada provinciale 10, in contrada Conservatore. La Mercedes guidata dalla vittima si è scontrata con un’altra vettura. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo della vittima dall’abitacolo. La donna che viaggiava con Nicita è stata trasportata e ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Non è in pericolo di vita. Il conducente dell’Audi è rimasto sotto shock. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato fino alle 4 del mattino per mettere in sicurezza l’area e illuminare la zona, consentendo polizia stradale e carabinieri di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tremendo scontro tra auto sulla strada provinciale 13: muore 70enne di Ragusa

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