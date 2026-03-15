Scontro acceso tra Alba Parietti e Giulia Salemi durante la registrazione del podcast Non lo faccio x moda. La tensione tra le due showgirl è esplosa davanti alle telecamere, sorprendendo anche lo staff presente in studio. Il momento è emerso dal trailer pubblicato su Instagram per annunciare la nuova stagione del podcast. Nel breve video si vede Parietti visibilmente infastidita mentre rimprovera Salemi e decide improvvisamente di interrompere la registrazione. «Impara l’educazione», dice Parietti con tono duro rivolgendosi alla conduttrice, che appare imbarazzata e cerca di spiegarsi. La showgirl, però, non sembra intenzionata a calmarsi e continua a esprimere il suo disappunto davanti alla telecamera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ragazzine, l’educazione…”. Alba Parietti e Giulia Salemi, è scontro totale: parole di fuoco

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