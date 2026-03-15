I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno arrestato un uomo di 31 anni a Ragalna dopo aver trovato circa 400 grammi di droga nella sua abitazione. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri contro lo spaccio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 31enne di Ragalna, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto sulla base degli indizi raccolti dai militari, che saranno oggetto di verifica nel corso del procedimento giudiziario. L’intervento rientra in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga svolto nel pomeriggio dai militari dell’Arma. Durante l’operazione sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari nei confronti di persone sospettate di gestire attività di spaccio direttamente dalle proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ragalna, aveva quasi 400 g di droga in casa: arrestato 31enne

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