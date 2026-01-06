Raccolta differenziata dei rifiuti Dagli avvisi ora si passa alle multe

A partire dal 2026, i controlli sulla raccolta differenziata saranno più rigorosi. Verranno effettuate verifiche sugli orari di esposizione, sul corretto conferimento nei contenitori e sulla corretta separazione dei rifiuti. L’obiettivo è promuovere comportamenti più responsabili e ridurre l’uso dei sacchi neri per i rifiuti indifferenziati, favorendo una gestione più sostenibile dei rifiuti urbani.

Sarà un 2026 con serrati controlli sugli orari di esposizione dei bidoncini e dei sacchetti sui marciapiedi, sul corretto conferimento dei rifiuti nei relativi contenitori e sul contrasto all'utilizzo, ancora diffuso, dei sacchi neri, per i rifiuti indifferenziati. A condurli ci penseranno gli accertatori di Amsa che, dopo diversi mesi di monitoraggi della spazzatura a bordo delle strade, di controlli e di apertura dei sacchetti, di attività informative sugli adeguati comportamenti da tenere per la giusta differenziazione, procederanno alle dovute segnalazioni alla Polizia locale di Bresso che le tramuterà in verbali di sanzioni amministrative.

Codevilla, arriva il microchip per la raccolta dei rifiuti - Dal 5 il Comune distribuirà il mastello da 40 litri per l’immondizia non riciclabile Dovrà essere esposto ogni due settimane, si punta ad aumentare la ... laprovinciapavese.gelocal.it

Rifiuti indifferenziati: cosa cambia in Italia con le nuove regole del 2025 - Dal 1° gennaio 2025, in Italia sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dei rifiuti, volte a migliorare la raccolta differenziata e a ridurre l’impatto ambientale. notizie.tiscali.it

MODIFICHE AL CALENDARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EPIFANIA In occasione della festività dell'Epifania il calendario subirà le seguenti modifiche: Lunedì 5 gennaio - ORGANICO E SECCO RESIDUO Martedì 6 gennaio - Non si effettua la - facebook.com facebook

