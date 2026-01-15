Raccolta differenziata Proroga per Econord dopo il ricorso al Tar

Econord ha presentato ricorso al Tar, determinando il rinvio dell’ingresso in servizio di Servizi Comunali spa, il nuovo operatore incaricato della raccolta differenziata. La decisione influisce sui tempi di avvio delle attività e sulla gestione dei servizi nel territorio. La situazione resta in evoluzione, mentre le parti interessate monitorano gli sviluppi e le future determinazioni giudiziarie.

Ricorso al Tar da parte di Econord e slittamento dell'entrata in servizio del nuovo operatore, Servizi Comunali spa. Succede a Pogliano dove l'avvio del nuovo servizio di igiene urbana ha dovuto fare i conti con il ricorso al Tar da parte del vecchio operatore e la sospensione in via cautelare del nuovo contratto. A fare chiarezza sui motivi è la lista di centrosinistra Vivere Pogliano, "la proroga del servizio a Econord per gennaio da parte del Comune è la conseguenza di un ricorso al Tar da parte di Econord dopo il consiglio comunale dello scorso 10 dicembre - spiegano -. Il sindaco è stato costretto ad adottare un'ordinanza urgente per garantire la continuità del servizio, affidandolo a Econord fino a fine gennaio.

