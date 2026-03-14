Taranto a 80 anni contadino muore incornato da un toro

Un uomo di 80 anni è deceduto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato incornato da un toro nelle campagne di Crispiano, in Puglia. L’incidente è avvenuto durante un’attività agricola e, nonostante i soccorsi, le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate fatali. La vittima era residente nella zona e l’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti rurali.

Incornato da un toro nelle campagne di Crispiano, in Puglia, un uomo è morto dopo il ricovero all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Soccorso dal personale del 118, l'agricoltore ottantenne è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è deceduto pochi minuti dopo l'arrivo, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Il contadino si trovava in campagna quanto è stato preso di mira dall'animale, probabilmente uscito da un recinto nelle vicinanze. Sull'aggressione indagano i carabinieri del Comando provinciale. Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Taranto, a 80 anni contadino muore incornato da un toro Articoli correlati Incornato da un toro, muore in ospedale dopo i soccorsiUn uomo di 80 anni, di Crispiano, in provincia di Taranto, è morto in ospedale dopo essere stato incornato da un toro. Leggi anche: Crispiano: incornato da un toro, morto Oggi Tutto quello che riguarda Taranto a 80 anni contadino muore... Discussioni sull' argomento TAPPE STORICHE/ 80 anni di voto alle donne: a Roccaforzata la memoria viva del 10 marzo 1946; Taranto | No LimHits - Zona '80 & Soundtrack on Saturday Live; Io speriamo che me la cavo; Ottanta voglia di stare con voi: all’Orfeo il minestrone saporito di Montesano. Taranto, a processo il 57enne accusato di aver abusato di due minori di 11 e 12 anniL'uomo prometteva in cambio giri sulla sua moto. L’imputato era finito in carcere a luglio del 2025. I minori hanno confermato tutte le accuse Finisce a processo il 57enne tarantino accusato di aver ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, muore dopo essere stato incornato da un toro. Dieci giorni fa un altro caso analogo x.com Volantinaggio e assemblee a Bari, Brindisi, Foggia e Taranto - facebook.com facebook