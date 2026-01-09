Pazzo Milan punto amaro De Rossi spaventa Allegri Leao evita lo scivolone

Da sport.quotidiano.net 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo match del 2026 a San Siro, il Milan ottiene un punto in una gara ricca di emozioni. La partita si è conclusa con un pareggio grazie a un gol di Leao nel recupero, dopo un avvio difficile e un vantaggio dell’ex rossonero Colombo. De Rossi ha messo in difficoltà Allegri, mentre il clima freddo e la tensione hanno caratterizzato un incontro equilibrato tra due squadre in cerca di continuità.

Il Milan si pianta sui pedali. Zero gradi per la prima del 2026 a San Siro e un punticino, dopo un finale folle: il guizzo di Leao su angolo di Modric, nel recupero, a pareggiare il vantaggio dell’ex rossonero Colombo (in prestito al Genoa ) sfuggito via a Gabbia a metà primo tempo. Poi Bartesaghi a travolgere Ellertsson e a mandare sul dischetto Stanciu: Maignan aveva ipnotizzato Calhanoglu e Dybala, questa volta gli basta guardare la palla finire in tribuna al minuto 99. Morale, niente -1, ma -3 dall’ Inter che domenica troverà, proprio qui, il Napoli, terzo a un punto dai rossoneri. Punto ai limiti della follia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

