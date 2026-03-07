Runjaic post Atalanta Udinese | Siamo stati vicini al 3-2 Davis può ancora crescere tanto

Dopo il pareggio tra Atalanta e Udinese, l’allenatore dei friulani ha commentato la partita, sottolineando che la squadra è stata vicina al 3-2 e che Davis ha ancora margini di miglioramento. Runjaic ha espresso soddisfazione per alcuni momenti della gara, senza però entrare in analisi approfondite. Le sue parole arrivano al termine di una sfida equilibrata e combattuta.

Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Palladino dopo Atalanta Udinese: «Volevo ringraziare i ragazzi, sul 2-0 potevano crollare. Vi spiego il motivo delle mie proteste con l’arbitro» Corrado pre Juve Pisa: «Ho visto i dirigenti del Bologna in imbarazzo, da troppo tempo non giocavamo contro grandi... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Runjaic post Atalanta Udinese: «Siamo stati vicini al 3-2, Davis può ancora crescere tanto» LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese, le ultime: Palladino punta su Kristovic, Runjaic con Zaniolo-Davis(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis. LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese, le ultime: Palladino punta su Krstovic, Runjaic con Zaniolo-Davis(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis. Tutti gli aggiornamenti su Atalanta Udinese. Temi più discussi: Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Atalanta-Udinese | Serie A 2025/26; Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Udinese; Udinese, Runjaic: Non era facile, tolta pressione dalle spalle. Davis è unico per noi. Atalanta 2-2 Udinese | Runjaic chiaro: Non ho rimpianti, sono soddisfattoLa sfida tra l'Atalanta e l'Udinese si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le parole del mister ... msn.com L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro l’AtalantaL’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro l’Atalanta Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Udinese, il tecnico ... calcionews24.com Serie A, Juventus-Pisa 0-0 dopo i primi 45' Atalanta-Udinese 2-2. La Dea agguanta il pareggio in 4’ grazie a Scamacca. Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/0 - facebook.com facebook Un super Scamacca salva l' #Atalanta: doppietta e 2-2 in rimonta con l'Udinese x.com