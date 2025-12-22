Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "L'Italia occupa oggi una posizione molto favorevole nel campo della ricerca, dell'innovazione e dell'attrattività degli investimenti, in particolare nel settore farmaceutico. Ma questo vantaggio non può essere dato per scontato. Non possiamo fermarci, dobbiamo mettere in relazione i profondi cambiamenti globali con le scelte industriali e sanitarie del nostro Paese". Così all'Adnkronos Salute Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, secondo il quale quello del pharma è "un settore chiave per l'economia del nostro Paese”. Ad avere un ruolo chiave sarà anche l'intelligenza artificiale: "l'impatto dell'Ia nella ricerca e sviluppo di nuovi farmaci è già enorme – ricorda il numero uno di Farmindustria - A livello globale, l'industria farmaceutica è il settore che investe di più in R&S: si stima un investimento complessivo di 2 trilioni di dollari entro il 2030. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Cattani (Farmindustria): "Con AI e innovazione Italia può crescere ancora"

