Zaniolo racconta | Le ragazzate del passato? Sono cambiato Dopo la doppietta al Porto dovevo tenere i piedi per terra sul mio futuro…

Nicolò Zaniolo, attaccante dell’Udinese, ha parlato delle sue esperienze passate e del suo percorso di crescita. In vista della partita contro la Juventus, ha ricordato le “ragazzate” del passato e ha spiegato di aver cercato di mantenere i piedi per terra dopo la doppietta al Porto. L’intervista è stata pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

