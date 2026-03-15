Questa OraSì rischia davvero grosso A Imola cede di schianto la classifica piange

A Imola, la squadra locale ha subito una sconfitta schiacciante contro Ravenna, con il punteggio finale di 75-56. I giocatori di Imola hanno registrato le seguenti prestazioni: Kupstas con 8 punti, Chessari e Moffa con 9 e 18 punti rispettivamente, mentre gli altri hanno contribuito con punteggi tra 3 e 8. La partita ha evidenziato la difficoltà della squadra di casa nella competizione.

up Imola 75 OraSì Ravenna 56 UP IMOLA: Kupstas 8, Chessari 9, Moffa 18, Gozo 5, Raucci 4, Abati Tourè 6, Sanguinetti 8, Gatto 6, Thioune 8, Zedda 3. All.: Dalmonte ORASÌ’ RAVENNA: Feliciangeli 4, Brigato 12, Morena 8, Ghigo, Paolin 19, Jakstas 7, Paiano, Dron ne, Cena 4, Venturini, Catenelli 2. All.: Auletta Arbitri: Manganiello – Manco – Del Gaudio Note – Parziali: 22-12; 42-27; 61-41. Tiri da 2: Imola: 1834, Ravenna: 1428; Tiri da 3: Imola: 826, Ravenna: 728; Tiri liberi: Imola: 1522, Ravenna: 716: Rimbalzi totali: Imola: 33, Ravenna: 43 Usciti per falli: Feliciangeli e Paiano È ancora notte fonda per l’OraSì travolta dall’Andrea Costa Imola in un derby a senso unico giocato in un PalaRuggi caldissimo dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Questa OraSì rischia davvero grosso. A Imola cede di schianto, la classifica piange Articoli correlati La classifica del 2026: sorpresa Sudtirol, è in zona Serie A. Venezia primo, l'Empoli... rischia grossoSe è vero il detto "anno nuovo, vita nuova", il Sudtirol ha ottimi motivi per gongolare. Corona si è messo in un altro brutto guaio, il giudice è furioso: ora rischia davvero grosso!Ancora una volta Fabrizio Corona torna al centro delle cronache giudiziarie, e questa volta la situazione appare più delicata che mai.