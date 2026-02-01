Scavi archeologici in corso a Torretta | il ritrovamento di reperti antichi mette in luce un passato dimenticato

Durante gli scavi archeologici a Torretta, gli operai hanno scoperto reperti antichi che risalgono a tempi passati. Il ritrovamento riaccende l’attenzione sulla storia dimenticata di questa zona, conosciuta una volta come centro di benessere e cultura. Nel frattempo, a Montecatini Terme, proseguono anche i lavori di verifica sull’edificio storico Torretta, un tempo stabilimento termale molto frequentato negli anni Ottanta e Novanta.

A Montecatini Terme, in una zona che da decenni si affaccia sul cuore della pineta, è in corso un'indagine sullo stato di conservazione di un edificio storico che ha vissuto epoche diverse: la Torretta, ex stabilimento termale che negli anni Ottanta e Novanta è stato punto di riferimento per chi cercava benessere e cultura. Dopo anni di abbandono e degrado, un nuovo sopralluoco ha messo al centro dell'attenzione non solo le condizioni fisiche dell'edificio, ma anche il futuro incerto che lo attende. L'operazione è stata convocata dalla commissione consiliare per il controllo delle società partecipate, guidata dal presidente Edoardo Fanucci, che ha chiesto un'ispezione diretta per valutare le condizioni reali dell'immobile prima del previsto bando di vendita, atteso tra un mese.

