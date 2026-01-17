Comuni Plastic Free 2026 | il numero cresce in provincia di Latina Ecco i quattro virtuosi

La provincia di Latina si distingue nel Lazio per l'impegno nella riduzione della plastica. Con l'aumento dei Comuni “Plastic Free 2026”, si consolidano le iniziative volte a promuovere un modello di sviluppo più sostenibile. Di seguito, vengono presentati quattro comuni della provincia che si sono particolarmente impegnati in questa direzione, confermando il ruolo di leader regionale nel rispetto ambientale.

Sono Latina, San Felice Circeo, Sperlonga e Sermoneta, uno in più rispetto al 2025. Premiate le amministrazioni che si sono distinte nella lotta contro l’inquinamento da plastica, e non solo. Otto nel Lazio La provincia di Latina si conferma ancora una volta come la realtà nel Lazio che spicca in tema di sostenibilità ambientale. Se infatti sono otto i Comuni che nell’intera regione hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato ogni anno da Plastic Free Onlus alle amministrazioni che si sono distinte nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche per la tutela del territorio, la metà di queste si trovano proprio nel territorio pontino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

