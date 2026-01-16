Plastic Free 2026 | tra gli 11 comuni campani premiati anche uno del salernitano

Tra gli 11 comuni campani premiati con il riconoscimento Plastic Free 2026, anche uno del salernitano, confermando l'impegno della regione nella tutela ambientale. La premiazione riconosce le amministrazioni che adottano pratiche sostenibili e promuovono iniziative per ridurre l’uso di plastica. Questa selezione testimonia l’attenzione crescente della Campania verso la tutela del territorio e la sensibilità ambientale, contribuendo a un futuro più sostenibile a livello locale.

Silvana Cantone, referente regionale Plastic Free per la Campania: “Undici realtà virtuose in Campania, 11 amministrazioni locali che hanno scelto di stare dalla parte dell’ambiente, dicendo no alla plastica. Un impegno concreto fatto di campagne di sensibilizzazione, pulizie del territorio, rete di associazioni, eventi sostenibili e buone pratiche che coinvolgono tutti i cittadini. La Campania dimostra che il cambiamento è possibile e che si può sperare in un futuro migliore” La Campania conferma la sua presenza tra le regioni più attive d’Italia sul fronte ambientale, con 11 Comuni selezionati da Plastic Free Onlus per ottenere il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato alle Amministrazioni che si distinguono per l’impegno concreto nella tutela del territorio e nella lotta all’inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

