Mancano poche ore alla Notte degli Oscar 2026, l’evento che porta Hollywood in primo piano e attira l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. La cerimonia si svolge nel centro congressi della città degli angeli, con le star che salgono sul palco per premiare i migliori film dell’anno. La serata inizierà alle 20:00 e si concluderà con la consegna delle statuette.

Mancano poche ore alla festa per eccellenza di Hollywood: è quasi tutto pronto nella città degli angeli e del cinema per la notte degli Oscar 2026. La 98esima edizione degli Academy Awards si svolge al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026. Con il red carpet che entra nel vivo alle 18.30 (ora di L.A.), mezzanotte e mezza italiana, e la cerimonia vera e propria che prende il via alle 19, ovvero circa l’una di notte da noi. Un appuntamento che richiede dedizione, caffè. E la ferma intenzione di non andare a letto. Dove e quando vedere la Notte degli Oscar 2026 in Italia. In Italia la copertura è affidata a Rai 1, con lo speciale Oscars – La notte in diretta che va in onda dalle 23. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La guida completa per seguire la Notte degli Oscar 2026: dove verderla, a che ora, le star sul palco. E il toto-statuetta: chi vince?

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Immagini da in provincia imbiancata. Questa notte si è posata la neve a nord di Varese, in particolare lungo la Valganna. Coma va dalle vostre parti facebook

In attesa della Notte degli Oscar, gustiamoci gli #Crotone @OfficialUSS1919 "Ezio Scida" Domenica 15 marzo 12:30 @SkySport (ch. 201, 257), @NOWTV_It, @OneFootball ( solo all'estero) #SerieCSkyWifi x.com