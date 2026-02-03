Dopo aver vinto l’Oscar come miglior attrice, Halle Berry si apre sulla sua esperienza a Hollywood. La star di X-Men e John Wick dice che, nonostante il riconoscimento, l’industria rimane difficile per le donne nere. Berry ha anche raccontato di aver consigliato a Cynthia Erivo di non aspettarsi troppo da quell’ambito, perché la vittoria non cambia molto nella realtà del cinema. È ancora l’unica donna nera ad aver conquistato la statuetta, e lei non ha paura di parlare dei problemi di razzismo che ci sono nel settore.

Ad oggi, la star di X-Men e John Wick è ancora l'unica donna nera ad aver conquistato la statuetta come miglior attrice protagonista e questo la dice lunga sullo stato dell'industria Halle Berry in una nuova intervista a The Cut ha rivelato di aver consigliato a Cynthia Erivo di non dare troppo peso alla vittoria di un Oscar e sicuramente parla per esperienza personale. Erivo è stata nominata due volte come migliore attrice (per Harriet e Wicked), mentre Berry è entrata nella storia come la prima donna di colore a vincere l'Oscar come migliore attrice con la sua interpretazione in Monster's Ball. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Halle Berry contro il razzismo a Hollywood: "L'Oscar non mi è servito a nulla"

Approfondimenti su Halle Berry

Gli Oscar 2026 rappresentano la novantottesima edizione di uno degli eventi più importanti nel mondo del cinema.

Il Baracchino, serie animata per adulti nata a Palermo e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, è stata nominata agli Annie Awards, riconoscimento internazionale di grande rilievo nel settore dell’animazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Halle Berry

Argomenti discussi: Ecco come Halle Berry indossa un body scollato a 59 anni; Halle Berry è tornata (finalmente): domina al cinema e in TV dopo una lunga assenza; Crime 101 - La strada del crimine, il cast alla premiere a Londra, da Halle Berry a Chris Hemsworth. FOTO; A 59 anni, Halle Berry fa colpo con un look in velluto.

Halle Berry contro il razzismo a Hollywood: L'Oscar non mi è servito a nullaAd oggi, la star di X-Men e John Wick è ancora l'unica donna nera ad aver conquistato la statuetta come miglior attrice protagonista e questo la dice lunga sullo stato dell'industria ... movieplayer.it

Grazie Halle Berry! Come bilanciare l’effetto super sexy del body scollato (anche a 59 anni)Alla premiere di Crime 101, l’attrice dimostra con il suo outfit come bilanciare un body scollato e ottenere un look elegante e moderno ... iodonna.it

Alle 21.20 "John Wick 3 - Parabellum" di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne | Scomunicato dalla casta dei sicari e con una taglia sulla testa, John Wick deve fuggire da New York. La meta è Casablanca, dove tro - facebook.com facebook

Alle 21.20 "John Wick 3 - Parabellum" di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane | Scomunicato dalla casta dei sicari e con una taglia sulla testa, John Wick fugge da New York e va a Casablanca, per cercare il membro più anziano della x.com