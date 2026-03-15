Quando lo sci alpino oggi in tv | orari slalom Are e superG Courchevel startlist streaming

Oggi lo sci alpino torna in tv con le gare di slalom a Are e il superG a Courchevel. Sono stati comunicati gli orari di partenza e la startlist, mentre lo streaming permette di seguire gli eventi in diretta. La giornata si presenta con condizioni di tempo che potrebbero influenzare le prestazioni degli atleti durante le competizioni.

L’auspicio è quello di poter assistere ad una giornata di gare nella quale il tempo accompagni le prestazioni degli atleti e non le condizioni. La Coppa del Mondo torna in pista: in programma lo slalom femminile di Are, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30, e il SuperG maschile di Courchevel, partenza prevista alle 10:45. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10.45 Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad annullare la gara di ieri sulle nevi francesi: l’avvicinarsi delle finali rende impossibile qualsiasi ipotesi relativa al recupero e la conseguente soppressione di una gara avvicina ulteriormente Marco Odermatt al trofeo di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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