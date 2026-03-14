Quando lo sci alpino oggi in tv | orari gigante Are e SuperG Courchevel startlist streaming

Oggi lo sci alpino torna in televisione con le gare di gigante a Are e il SuperG a Courchevel. Gli uomini competono sulla pista di velocità, mentre le donne si sfidano nelle discipline tecniche. Sono state rese note le startlist e gli orari di inizio, e sarà possibile seguire le gare anche in streaming. La giornata promette di offrire molte emozioni agli appassionati di sci.

Gli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara a vivere un sabato che promette scintille: in programma lo slalom gigante femminile di Are, il via delle due run è previsto alle 10:00 e alle 13:00, e il SuperG maschile di Courchevel, partenza prevista alle 11:00. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 Marco Odermatt ha iniziato il fine settimana in terra francese nel migliore dei modi. Il terzo posto conquistato nella libera di ieri ha consegnato all’elvetico il successo matematico nella Coppa del Mondo generale e, complice l’uscita del connazionale Franjo von Allmen, anche il trionfo in quella di discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming Articoli correlati Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Semmering e superG Livigno, startlist, streamingL’ultimo sabato del 2025 riserva un doppio importante appuntamento agli appassionati del Circo Bianco. A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Are e SuperG Courchevel, tv, streamingGli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. Tutti gli aggiornamenti su SuperG Courchevel Temi più discussi: A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Are e SuperG Courchevel, tv, streaming; A Courchevel si cambia: previsioni pessime per sabato, si anticipa la discesa al venerdì. E domani niente prova; Discesa Courchevel, Franzoni secondo dietro a Kriechmayr! Odermatt vince la Coppa; Calendario Coppa del Mondo 2025/26: da Sölden a Lillehammer. A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Are e SuperG Courchevel, tv, streamingGli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni sogna la vittoria. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo ... oasport.it domani mattina 5 ore non stop di sci dalle 9 alle 14 tra mondiali jr, gigante femminile di are e supergigante maschile di courchevel x.com Cambio di programma a Courchevel a causa del meteo e così domani sarà la discesa libera ad aprire la tre giorni di gare degli uomini jet sulle nevi francesi, il tutto completato da due superG sabato e domenica. Torna così in pista per l'Italia il sempre più attes - facebook.com facebook