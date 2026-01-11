Quando lo sci alpino oggi in tv | orari superG Zauchensee e slalom Adelboden startlist streaming

Ecco gli aggiornamenti sugli eventi di sci alpino in programma oggi in TV. Verranno trasmessi lo slalom speciale maschile di Adelboden alle 10:30 e alle 13:30, e il SuperG femminile di Zauchensee alle 12:00. Di seguito, orari, startlist e streaming per seguire le competizioni in modo semplice e preciso, in una giornata dedicata agli appassionati di sport invernali.

Nella domenica degli appassionati di sport invernali non può assolutamente mancare lo sci alpino. La Coppa del Mondo propone un menù succulento con lo slalom speciale maschile di Adelboden, le due manche si disputeranno alle 10:30 e alle 13:30, e il SuperG femminile di Zauchensee, partenza prevista alle 12:00. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12.00 La Kuonisbergli rappresenta un esame impegnativo per gli interpreti dei pali stretti e potrà fornire certamente indicazioni significative sui rapporti di forza esistenti in una disciplina nella quale fin qui l’equilibrio ha regnato sovrano. 🔗 Leggi su Oasport.it

