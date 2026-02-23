Coppa del Mondo sci alpino Soldeu 2026 | programma orari tv streaming Tre gare veloci ad Andorra

La Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu 2026 si avvicina, con tre gare veloci programmate in Andorra. La competizione nasce dall’interesse di atleti e fan, desiderosi di conoscere i dettagli sulle tappe e gli orari di trasmissione. Le gare si terranno tra piste impegnative e condizioni variabili, attirando appassionati da tutto il mondo. Gli organizzatori hanno annunciato le date e le modalità di visione, mantenendo alta l’attenzione prima dell’inizio.

L’eco delle Olimpiadi di Milano Cortina non si è ancora spento, ma è il momento di voltare pagina per lanciare lo sprint finale di una stagione lunga e impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino riconquista il centro della scena e per il settore femminile propone un fine settimana dedicato alle discipline veloci a Soldeu nel Principato di Andorra. In programma la discesa libera di venerdì 27, partenza prevista alle 11:00, e i SuperG di sabato 28, recupero di quello cancellato a Zauchensee, e domenica 1 marzo, entrambe le gare inizieranno alle 10:15. L’Italia riparte dai fasti di una rassegna olimpica nella quale Federica Brignone ha iscritto il proprio nome indelebilmente nella storia dello sport mondiale con le due medaglie d’oro ottenute in SuperG e slalom gigante, dopo il grave infortunio di aprile 2025, e Sofia Goggia ha completato la sua collezione a cinque cerchi con il bronzo in discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

