I volontari di Puliamo i quartieri di nuovo in azione | trovato anche un copertone di un' auto

Dopo la pausa delle festività natalizie, i volontari di “Puliamo i quartieri” sono tornati a intervenire a Pordenone, impegnandosi nella raccolta di rifiuti abbandonati. Durante le attività, è stato rinvenuto anche un copertone di un'auto, simbolo della continua attenzione e del lavoro di tutela dell’ambiente cittadino. Questo impegno contribuisce a mantenere il decoro e la pulizia del territorio locale.

