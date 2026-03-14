Domani nelle Marche si svolgono le elezioni provinciali in quattro delle cinque province della regione. Nella città di Fermo, Ortenzi viene eletto a seguito del voto, mentre in altre aree si sfidano Loggi e Salvi per la carica di presidente provinciale. La giornata elettorale coinvolge diversi candidati e rappresenta un momento importante per il rinnovo delle amministrazioni locali.

Domani, domenica 15 marzo 2026, il cuore amministrativo delle Marche batte a ritmo di elezioni provinciali in quattro dei cinque enti territoriali della regione. Mentre Pesaro e Urbino restano stabili con Giuseppe Paolini già al comando, le province di Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Fermo si preparano per una tornata cruciale dove i cittadini non voteranno direttamente. La sfida più accesa si annuncia ad Ascoli Piceno, dove Sergio Loggi cerca la riconferma contro Fabio Salvi, in un corpo elettorale di 404 membri sparsi su 32 comuni. A Fermo, invece, la corsa sembra risolversi in favore dell’unico candidato, Michele Ortenzi, che guiderà l’ente con il supporto di 470 elettori tra sindaci e consiglieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni Marche: Loggi sfida Salvi, Ortenzi eletto a Fermo

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