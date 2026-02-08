Galeata la sindaca Pondini si candida a presidente della Provincia | sarà lei a sfidare Enzo Lattuca

Da forlitoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Galeata, Pondini, annuncia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Forlì-Cesena. Sfiderà il presidente uscente, Enzo Lattuca, puntando a portare una svolta e un tocco femminile alla guida dell’ente. Pondini spiega di voler offrire un’alternativa e di credere in un cambio di passo, anche alla luce della presenza di un candidato forlivese. La corsa è aperta, e ora si attende il primo confronto ufficiale tra i candidati.

“Mi candido alla Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena con l’obiettivo di portare maggiore valore, anche nell'ottica di quella discontinuità che dopo un rappresentante cesenate vorrebbe vedere premiato un candidato forlivese, per di più donna. Sempre in questa ottica di concretezza, mi.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Forlì Cesena

Verso le elezioni del presidente. Spunta Billi per sfidare Lattuca

Enzo Lattuca si prepara a correre di nuovo per la presidenza della provincia di Forlì-Cesena.

Gennari si candida a presidente

Roberto Gennari, 39 anni, di Porto Sant’Elpidio, si presenta come candidato alla presidenza dell’Ordine dei commercialisti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Forlì Cesena

Argomenti discussi: Ancora un incidente sulla Bidentina: auto esce di strada e finisce in un fosso profondo 5 metri.

galeata la sindaca pondiniElezioni Provincia Forlì-Cesena: sarà Francesca Pondini, sindaca di Galeata, a sfidare Enzo LattucaSarà Francesca Pondini a sfidare Enzo Lattuca alle elezioni del 15 marzo per la poltrona di presidente della Provincia di Forlì-Cesena. La sindaca di ... corriereromagna.it

Attimi di grande paura. Sono fortunata: la sindaca di Galeata coinvolta in un incidenteScontro tra tre auto sulla Bidentina. Francesca Pondini: Sto meglio, anche se il percorso di recupero non è ancora del tutto concluso. Non vedo l’ora di tornare operativa ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.