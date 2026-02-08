Galeata la sindaca Pondini si candida a presidente della Provincia | sarà lei a sfidare Enzo Lattuca

La sindaca di Galeata, Pondini, annuncia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Forlì-Cesena. Sfiderà il presidente uscente, Enzo Lattuca, puntando a portare una svolta e un tocco femminile alla guida dell’ente. Pondini spiega di voler offrire un’alternativa e di credere in un cambio di passo, anche alla luce della presenza di un candidato forlivese. La corsa è aperta, e ora si attende il primo confronto ufficiale tra i candidati.

"Mi candido alla Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena con l'obiettivo di portare maggiore valore, anche nell'ottica di quella discontinuità che dopo un rappresentante cesenate vorrebbe vedere premiato un candidato forlivese, per di più donna. Sempre in questa ottica di concretezza, mi.

