Lattuca ricandidato alla presidenza | Daremo aiuto ai comuni minori

Enzo Lattuca si candida di nuovo alla presidenza della Provincia di Forlì-Cesena. Il sindaco di Cesena ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura, promettendo di continuare a sostenere i comuni più piccoli. La corsa si svolgerà il 15 marzo, coinvolgendo 436 consiglieri comunali di 30 comuni diversi. Lattuca ha detto che il suo obiettivo è “completare l’opera” e offrire aiuto concreto ai territori meno grandi della provincia.

'Completare l'opera' è lo slogan in tre parole di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ricandidato all'elezione del presidente che si terrà il 15 marzo da parte dei 436 consiglieri comunali dei 30 comuni provinciali. Il centrodestra deve ancora ufficializzare l'antagonista. Salgono le quotazioni di Roberto Canali di Predappio, che già sfidò Lattuca nel 2021. Lattuca, che cosa intende con completare l'opera? "Rendere la Provincia un ente sempre più efficiente e utile ai comuni, specie quelli minori". Qual è il consuntivo del lavoro svolto sulle scuole? "Considerevole: interventi per oltre 35milioni su 35 edifici".

