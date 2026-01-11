Oggi le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno
Oggi si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Si tratta di un momento importante per il territorio, che coinvolge cittadini e istituzioni nella scelta dei rappresentanti locali. L’appuntamento elettorale rappresenta un’occasione per partecipare alla vita democratica della provincia e contribuire allo sviluppo delle comunità locali.
Oggi è un giorno importante per la provincia di Salerno: si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. I seggi sono aperti presso Palazzo Sant’Agostino dalle ore 8 alle 20. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
