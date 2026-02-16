Provincia Iannone FdI | Guzzo rispetti la legge convochi le elezioni per il nuovo presidente

Iannone di Fratelli d’Italia ha accusato Guzzo di non rispettare la legge e di non aver convocato le elezioni per eleggere un nuovo presidente della Provincia. Secondo lui, questa situazione ha lasciato il territorio senza una guida eletta, con il Comune di Salerno sotto un commissario e la Provincia senza un presidente legittimo. Iannone invita Guzzo a prendere in mano la situazione e a rispettare le procedure democratiche.

Ad oggi il vice presidente Guzzo non ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali e soprattutto non ha ancora indetto le elezioni per il nuovo presidente di Palazzo Sant'Agostino "Il PD si è assunto la responsabilità di avere i due Enti Locali più importanti del territorio decapitati: al Comune di Salerno c'è il Commissario Prefettizio e alla Provincia un Vice Presidente che fa le funzioni del Presidente senza essere Sindaco come richiesto dalla legge. Una vergogna senza precedenti questo disprezzo delle Istituzioni solo per i piani personali di De Luca. Si determina la decapitazione dei vertici amministrativi per volontà esterna alle amministrazioni legate in un triste destino ed effetto domino".