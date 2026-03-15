Provincia di Brindisi | nuovo presidente Angelo Pomes Sindaco di Ostuni

Da noinotizie.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Brindisi, Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, è stato nominato nuovo presidente. La nomina è stata annunciata ufficialmente e conferma il passaggio di incarico all’interno delle autorità locali. Pomes prende il posto precedente e assume le responsabilità legate alla guida dell’ente provinciale. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

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