È stato inaugurato il teatro dedicato a Merini nel quartiere Martesana a Vimodrone. L’evento ha visto il taglio del nastro di un nuovo spazio culturale nel quartiere, chiamato

Taglio del nastro per il teatro Merini. L’opera segna la rivincita del quartiere Martesana, a Vimodrone. Il supermercato al piano di sotto si è portato in dote l’auditorium, "servizi per 800 famiglie del rione sguarnito da troppo tempo", dice il sindaco Dario Veneroni, impegnato a mettere a punto gli ultimi dettagli della cerimonia. Un omaggio alla poetessa milanese, vimodronese benemerita dal lontano 2005. E anche la data scelta per l’evento è dedicata a lei: 21 marzo, primo giorno di primavera, il suo compleanno e il titolo di un suo celeberrimo componimento. Accanto al primo cittadino per l’occasione arriverà l’amico di sempre Arnoldo Mosca Mondadori, profondo conoscitore dell’opera della rimatrice dei Navigli, e Beppe Sala, sindaco di Milano e di Città metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pronto il teatro dedicato a Merini: "Giù la spesa, sopra si nutre l’anima"

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