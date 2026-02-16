Un uomo, sopraffatto dalla rabbia e dal risentimento, si lascia dominare dalla solitudine e dalla tristezza. La sua sofferenza interiore si fa strada attraverso ogni gesto, alimentando un senso di vuoto che si riflette nei suoi occhi. In un quartiere silenzioso, le sue parole spezzate raccontano di un malessere che cresce e si radica, come un’ombra che avvolge tutto ciò che lo circonda.

Rabbia, risentimento, solitudine. Traiettorie segnate da un mal di vivere che tende a trasformarsi in un sentimento cupo che proietta la propria ombra di rancore su tutto e tutti. C’è più di una generazione a dividerli, eppure è nel segno di questa oscurità al tempo stesso dolorosa e molesta che si incontrano i protagonisti di Qualcuno da odiare (Guanda, pp. 250, euro 19), il romanzo con cui Ilaria Rossetti affronta un tema ricorrente nella storia del Paese, eppure scarsamente trattato dalla narrativa: quello dell’eredità del fascismo e del riapparire di gruppi che a tale lascito si rifanno. ABELE È PROSSIMO a compiere cento anni, Ludovica non supera i trenta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’anima nera che si nutre dei sentimenti tristi

In un’epoca in cui l’alimentazione viene spesso associata a ideali di perfezione e perfezionismo, è importante riflettere sul rapporto reale con il cibo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.