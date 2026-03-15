Domenica si disputa la partita tra Rennes e Lille, valida per la ventiseiesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e coinvolgerà entrambe le formazioni nel tentativo di migliorare la posizione in classifica. Sono state preparate le probabili formazioni e analizzate le statistiche più recenti prima del calcio d'inizio.

Rennes-Lille è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un vero e proprio scontro diretto che mette in palio una grossa fetta di qualificazione europea per il prossimo anno. Rennes e Lille chiudono la giornata del campionato francese. E c’è una squadra favorita, per due evidenti motivi. Hanno la possibilità di allungare i padroni di casa in classifica – adesso il distacco è di due lunghezze – visto che stanno molto bene, intanto. Il Rennes si presenta a questo appuntamento forte di quattro vittorie consecutive (cosa che in questa stagione non... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rennes-Lille: mettono la quinta

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