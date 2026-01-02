Lille-Rennes sabato 03 gennaio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Lille-Rennes, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 21:05, è una sfida tra due team con storie e obiettivi diversi. Per Genesio, ex allenatore del Lille, rappresenta un ritorno con il ricordo di un passato da rivisitare. In questo articolo trovate le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata della partita.

Gara con il profumo dell’ex per Genesio che da allenatore del Lille affronta quel Rennes dove non ha inciso come voleva qualche anno fa. I Dogues nel frattempo sono rientrati in piena corsa per la Champions League con un gran finale di 2025, perdendo di fatto solo contro lo Young Boys in Europa League nell’ultimo mese. L’attacco è tornato a girare anche se . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lille-Rennes (sabato 03 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Espanyol-Barcellona (sabato 03 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano per iniziare il 2026 Leggi anche: Paris Saint Germain-Rennes (sabato 06 dicembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici. Marquinhos e compagni cercano riscatto contro i sorprendenti bretoni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pronostico Lilla - Stade Rennes FC - Ligue 1; Pronostico Lille-Rennes 3 Gennaio 2026: 17ª Giornata di Ligue 1; Ligue 1 2025 2026, quote e pronostico giornata 17; Pronostici 3 gennaio 2026 Ligue 1 (Monaco-Lione +... 2 Big match!. #Lotito e #Fabiani stanno seguendo Souffian #ElKarouani, terzino sinistro dell'Utrecht. Su di lui il Rennais, il Lille, il Feyenoord, il Bologna e alcuni club turchi. Fin qui il classe 2000, in scadenza a giugno, ha collezionato 28 presenze, 3 gol e 15 assist. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.