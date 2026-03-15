Prof pugliese a Forlì | 10 anni di successo e sfide attuali

Un professore di Scienze Motorie pugliese vive a Forlì da dieci anni, dove lavora nel quartiere Cava. Durante questo periodo ha costruito un’attività che ha ottenuto riconoscimenti e ha affrontato diverse sfide nel corso degli anni. La sua presenza nella città si è consolidata nel tempo, con un percorso che si è sviluppato tra successi e difficoltà.

Nel cuore di Forlì, nel quartiere Cava, un professore di Scienze Motorie pugliese ha trasformato la nostalgia in un’impresa di successo durata dieci anni. Gianluca Russo e sua moglie Concetta hanno creato l’Ambasciata di Puglia, un ristorante che offre una cucina autentica della regione meridionale, superando le crisi recenti come il covid, la guerra in Ucraina e l’alluvione. La struttura ospita 70 posti a sedere e attira clienti da diverse città della Romagna, ma affronta oggi la sfida critica della carenza di personale qualificato. Dalla cattedra ai fornelli: un modello imprenditoriale ibrido. La storia inizia con una duplice identità professionale che definisce perfettamente lo spirito dell’imprenditore locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prof pugliese a Forlì: 10 anni di successo e sfide attuali Articoli correlati Polizia Locale, Chierchia (Cisl Fp): “Serve una nuova legge all'altezza delle sfide attuali”Roma, 7 marzo 2026 – "Quello di oggi, nel giorno dei quarant'anni dall'approvazione della Legge Quadro della Polizia Locale, non è un traguardo... 10 anni di successo: donne straniere autonome grazie aiUn gruppo di nove parrocchie nella XXXII prefettura di Roma ha lanciato un appello per reclutare nuovi volontari per il progetto Semi di speranza.