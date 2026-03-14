10 anni di successo | donne straniere autonome grazie ai

Un gruppo di nove parrocchie nella XXXII prefettura di Roma ha annunciato l’apertura di un appello per trovare nuovi volontari che possano contribuire al progetto Semi di speranza, dedicato a sostenere donne straniere autonome. L’iniziativa, attiva da dieci anni, mira a offrire supporto e opportunità a donne provenienti da altri Paesi, rafforzando il loro percorso di indipendenza.

Un gruppo di nove parrocchie nella XXXII prefettura di Roma ha lanciato un appello per reclutare nuovi volontari per il progetto Semi di speranza. L’iniziativa, giunta al decimo anno di vita, offre ospitalità annuale e supporto pratico a donne straniere bisognose. La struttura si basa sull’aiuto concreto per l’inserimento lavorativo e abitativo, evitando toni catastrofisti per concentrarsi sui risultati tangibili ottenuti finora. L’esperienza ventennale dimostra che il modello funziona: dieci giovani donne accolte hanno trovato occupazione stabile e indipendenza economica. Alcune hanno costituito famiglie e sono state unite in matrimonio direttamente dal parroco della parrocchia di San Giuseppe al Trionfale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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