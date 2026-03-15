Processione per l’apertura del Giubileo Francescano

La Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli ha annunciato l’apertura ufficiale dell’Anno Giubilare Francescano, un periodo di grazia che coincide con l’800° anniversario della morte di san Francesco d’Assisi. La cerimonia è stata accompagnata da una processione che ha segnato l’inizio di questa ricorrenza. La celebrazione coinvolge la comunità locale e si svolge in concomitanza con il ricordo del patrono della diocesi, della città di Massa e dell’Italia.

La Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli annuncia l’apertura ufficiale dell’ Anno Giubilare Francescano, un tempo speciale di grazia indetto in occasione dell’800° anniversario della morte di san Francesco d’Assisi, patrono della Diocesi apuana, della città di Massa e d’Italia. Il Giubileo si aprirà oggi, 15 marzo, e si chiuderà il 4 ottobre: i fedeli che visiteranno la Cattedrale potranno accedere al dono dell’ indulgenza alle consuete condizioni, in base al decreto concesso dalla penitenzieria apostolica della Santa Sede che ha esteso lo speciale anno francescano alla Diocesi apuana. Oggi, alle 17, con partenza dalla chiesa dei Cappuccini,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Processione per l’apertura del Giubileo Francescano Articoli correlati Umbria in vetrina: l’aeroporto di Perugia si rinnova per il Giubileo Francescano, tra arte, storia e turismo.Aeroporto San Francesco: Perugia si prepara ad accogliere il Giubileo con un nuovo look L’aeroporto San Francesco di Perugia si è rinnovato in vista... Palermo apre le porte al Giubileo francescano: la basilica di San Francesco d'Assisi accoglie i fedeli per l'anno santoIn occasione della straordinaria promulgazione dell'Anno Giubilare Francescano per l'VIII Centenario del transito di San Francesco d'Assisi, anche la... Al via le celebrazioni per il grande Giubileo del Transito di Francesco. La prima stazione Contenuti e approfondimenti su Giubileo Francescano Temi più discussi: Processione per l’apertura del Giubileo Francescano; Domani a Santeramo l’apertura del Giubileo Francescano nella chiesa del SS. Crocifisso; Festa del transito di santa Rosa: cuore in processione con facchini e corteo storico. Programma, orari, percorso e viabilità; A Massa e a Pontremoli l’apertura dell’Anno Francescano nella nostra diocesi. San Francesco d’Assisi: Massa, domani mons. Vaccari presiede la messa per l’apertura dell’Anno giubilareÈ prevista per il pomeriggio di domani, domenica 15 marzo, nella cattedrale di Massa la celebrazione eucaristica per l’apertura ufficiale dell’Anno giubilare francescano in occasione dell’VIII centena ... agensir.it Tropea, tanti fedeli per l’inizio dell’anno giubilare francescanoGiovedì sera la cinquecentesca Chiesa del Convento di Santa Maria della Sanità dei Frati Minori Francescani, presente una folla di fedeli, ha accolto, dopo la processione la benedizione del Venerato Q ... cn24tv.it Laura Cavandoli. SigmaMusicArt · Inspiring Story. Ieri sera ad #Assisi, con la delegazione dei parlamentari e il Presidente della Camera dei Deputati, ho partecipato al #Giubileo francescano per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Abbiamo avuto l’on facebook