Virtus Entella-Avellino trentesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Virtus Entella e Avellino si svolge nella trentesima giornata del campionato di Serie B 20252026. Entrambe le squadre cercano continuità dopo i risultati recenti e puntano a migliorare la posizione in classifica. La sfida si gioca in Italia e sarà trasmessa in diretta. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma non sono ancora definitive.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre sono desiderose di dare seguito ai recenti risultati positivi per avvicinarsi alla salvezza. Virtus Entella-Avellino si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Comunale. VIRTUS ENTELLA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo del Sudtirol, dando così seguito al precedente successo con il Modena. La squadra di Chiappella è così uscita dalla zona play-out e sarebbe salva attualmente, ma la vera corsa verso la permanenza nella cadetteria inizia adesso. Per questo sarà fondamentale sfruttare il fattore casalingo che fin qui è sempre stato determinante.