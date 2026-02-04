Dalla notte sono cadute abbondanti nevicate in Toscana. All’Abetone e sull’Amiata si registrano quasi 50 centimetri di neve. Il presidente Giani ha confermato che la situazione dei fiumi è sotto controllo, grazie al sistema di Protezione civile regionale. La regione resta sotto allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, ma al momento non ci sono emergenze. La neve sta creando disagi, ma le autorità monitorano attentamente la situazione.

FIRENZE – “Nevica sui rilievi della Toscana sopra i 1000 metri, 42 cm di neve caduti all’Abetone, 40 a Foce a Giovo, 47 in Vetta all’Amiata. Prestiamo sempre prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali”. Lo scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. Giani ricorda anche che è “in corso allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico”, spiega che la “situazione fiumi” è “sotto controllo con il sistema di Protezione civile della Regione Toscana” e che sono al primo livello Pesa a Barberino Tavarnelle, Merse a Sovicille, Cecina a Montecatini Val di Cecina e Steccaia, Bruna a Castiglione della Pescaia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Neve in Toscana: quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata

Una forte nevicata sta imbiancando l’Appennino toscano.

Questa mattina sull’Appennino si è abbattuta una forte nevicata.

