Primavera pagelle Hellas Verona-Milan 4-1 | disfatta rossonera Malissimo la difesa e Bouyer

Il Milan Primavera subisce una pesante sconfitta in trasferta contro l’Hellas Verona, finendo 4-1. La squadra di casa ha dominato fin dal primo tempo, mettendo in difficoltà una difesa rossonera che ha sbagliato troppo. Bouyer, in particolare, ha deluso le aspettative, commettendo errori che hanno aperto la strada ai gol avversari. La partita si è complicata ulteriormente nel secondo tempo, con Verona che ha chiuso la gara senza troppi problemi. Per il Milan, si tratta di una battuta d'arresto pesante in una

Si è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 4-1. Per i padroni di casa gol di Barry e tripletta di Vermesan. Per il Milan gol di Dotta. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Buona parata nel primo tempo, ma grave l'errore che regala l'1-0 di Barry. Troppi gol subiti. Voto: 5 PROSSIMA SCHEDA In difficoltà per tutta la gara per la presenza di Casagrande.

