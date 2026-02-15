Prima categoria La Folgore allunga San Claudio a valanga
La Folgore ha aumentato il vantaggio in testa al girone C di Prima categoria, mantenendo una distanza di 6 punti dal Potenza Picena. La squadra guidata da mister Rossi ha conquistato un'altra vittoria convincente, rafforzando la sua posizione in classifica. Intanto, il Potenza Picena si prepara a scendere in campo contro il Montecassiano, cercando di ridurre il divario.
La Folgore allunga in testa del girone C di Prima categoria sul Potenza Picena distanziato 6 punti, ma i potentini oggi saranno in campo contro il Montecassiano. Il San Claudio sale al terzo posto e l’Elite abbandona l’ultima posizione. Risultati e marcatori. Appignanese-Cluentina 0-1 (20’ Di Marino); Belfortese-Adriatica Portorecanati 3-0 (32’ Di Francesco, 14’ st e 31’ st Ulivello); Elite Tolentino-Montecosaro (36’ st rig. Suwareh); Folgore Castelraimondo-Porto Potenza 2-0 (2’ Lori, 46’ pt Rocci); Montemilone Pollenza-Montegiorgio 0-0; Pinturetta Falcor-Loreto 1-4 (11’, 38’ e 17’ st Pigliacampo, 29’ Maggi, 32’ st rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Prima categoria. La Folgore resta in vetta. Successo del San Claudio
La Folgore Castelraimondo conferma la prima posizione nel girone C di Prima categoria dopo la vittoria contro la Cluentina.
Prima categoria. La leader Folgore pareggia con BelforteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: PRIMA CATEGORIA. Manita della Folg. Castelraimondo al Montecosaro; Prima e Seconda categoria. Match clou a Mondolfo. C’è la Falco capolista; Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi; PRIMA C. Troppa Folgore per questo Montecosaro: cinquina finale.
Prima categoria, le previsioni di Ortolani. La Folgore deve vincere. Pollenza-Montegiorgio da triplaIl turno di Prima categoria, girone C, presentato dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Appignanese-Cluentina: L’Appignanese gioca in casa e deve ... msn.com
Prima categoria. Folgore scatenata. Potenza Picena pareggiaAllunga il passo la Folgore Castelraimondo che vince in trasferta contro il Montecosaro e approfitta del pareggio del Potenza ... msn.com
IL SANTO DEL GIORNO SAN CLAUDIO DE LA COLOMBIERE 15 Febbraio Terzo figlio del notaio Bertando, Claudio de la Colombière nacque in Francia nel 1641. Ha lasciato scritto che «aveva un'avversione orribile» per la vita religiosa, ma scelse pr facebook