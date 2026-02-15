Prima categoria La Folgore allunga San Claudio a valanga

Da sport.quotidiano.net 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Folgore ha aumentato il vantaggio in testa al girone C di Prima categoria, mantenendo una distanza di 6 punti dal Potenza Picena. La squadra guidata da mister Rossi ha conquistato un'altra vittoria convincente, rafforzando la sua posizione in classifica. Intanto, il Potenza Picena si prepara a scendere in campo contro il Montecassiano, cercando di ridurre il divario.

La Folgore allunga in testa del girone C di Prima categoria sul Potenza Picena distanziato 6 punti, ma i potentini oggi saranno in campo contro il Montecassiano. Il San Claudio sale al terzo posto e l’Elite abbandona l’ultima posizione. Risultati e marcatori. Appignanese-Cluentina 0-1 (20’ Di Marino); Belfortese-Adriatica Portorecanati 3-0 (32’ Di Francesco, 14’ st e 31’ st Ulivello); Elite Tolentino-Montecosaro (36’ st rig. Suwareh); Folgore Castelraimondo-Porto Potenza 2-0 (2’ Lori, 46’ pt Rocci); Montemilone Pollenza-Montegiorgio 0-0; Pinturetta Falcor-Loreto 1-4 (11’, 38’ e 17’ st Pigliacampo, 29’ Maggi, 32’ st rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prima categoria la folgore allunga san claudio a valanga

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. La Folgore allunga. San Claudio a valanga

Prima categoria. La Folgore resta in vetta. Successo del San Claudio

La Folgore Castelraimondo conferma la prima posizione nel girone C di Prima categoria dopo la vittoria contro la Cluentina.

Prima categoria. La leader Folgore pareggia con Belforte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: PRIMA CATEGORIA. Manita della Folg. Castelraimondo al Montecosaro; Prima e Seconda categoria. Match clou a Mondolfo. C’è la Falco capolista; Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi; PRIMA C. Troppa Folgore per questo Montecosaro: cinquina finale.

prima categoria la folgorePrima categoria, le previsioni di Ortolani. La Folgore deve vincere. Pollenza-Montegiorgio da triplaIl turno di Prima categoria, girone C, presentato dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Appignanese-Cluentina: L’Appignanese gioca in casa e deve ... msn.com

Prima categoria. Folgore scatenata. Potenza Picena pareggiaAllunga il passo la Folgore Castelraimondo che vince in trasferta contro il Montecosaro e approfitta del pareggio del Potenza ... msn.com