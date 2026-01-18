La Folgore Castelraimondo conferma la prima posizione nel girone C di Prima categoria dopo la vittoria contro la Cluentina. Il successo permette alla squadra di mantenere il primato, con il Montegiorgio secondo in classifica. La competizione continua a delineare una lotta serrata per la leadership, mentre le formazioni si preparano alle prossime sfide.

La Folgore Castelraimondo batte la Cluentina e mantiene la testa del girone C di Prima categoria, alle sue spalle c’è il Montegiorgio. I risultati di questo turno. Belfortese-Loreto 2-0 (36’ Di Francesco, 35’ st Ercoli); Folgore Castelraimondo-Cluentina 1-0 (46’ pt Fattorini); Montegiorgio-Porto Potenza 3-1 (10’ Silla, 30’ st Marcantoni, 32’ st e 49’ st Minella); Montemilone Pollenza-Montecosaro 2-0 (5’ e 25’ st Andreucci); Pinturetta Falcor–Elite Tolentino 3-2; San Claudio-Montecassiano 2-0 (42’ Cognigni, 14’ st Vissani); Santa Maria Apparente-Adriatica Portorecanati 2-3 (17’ Streccioni, 25’ e 31 ’ st Camilletti, 21’ st Romitelli, 23’ st Fillol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. La Folgore resta in vetta. Successo del San Claudio

Leggi anche: Prima categoria, le previsioni di Ortolani. "Montegiorgio-Belforte big match. San Claudio, momento d’oro»

Leggi anche: Prima categoria. La leader Folgore pareggia con Belforte

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Prima Categoria gir. B e M (MB): il Biassono rende battibile l'Atletico Schiaffino! La Nuova Usmate resta in vetta al suo girone.; Calcio / Prima Categoria B e C 25-26, il racconto della 15^ giornata: tutto resta com’è; PRIMA C. La Folgore Castelraimondo ha la meglio su una buona Cluentina; Prima Categoria Trento Girone B. Ortigaralefre, situazione difficilissima: andata in salita e classifica preoccupante.

Prima categoria. La Folgore resta in vetta. Successo del San Claudio - La Folgore Castelraimondo batte la Cluentina e mantiene la testa del girone C di Prima categoria, alle sue spalle ... msn.com

Calcio (Prima Categoria Girone B): Val di Sangro-Sporting Altino 1-1 (Pareggio altinese, 50’st Leonardo Di Donato) - facebook.com facebook