L’iPhone 18 Pro non subirà aumenti di prezzo, anche se i costi di produzione salgono. Un analista conferma che Apple ha deciso di mantenere stabile il prezzo, nonostante l’incremento dei costi hardware. La ragione principale è la forte domanda di memoria, spinta dall’uso di applicazioni di intelligenza artificiale. In un mercato in fermento, Apple vuole mantenere la competitività senza scaricare i costi sui consumatori.

un quadro globale mostra un incremento dei costi hardware trainato dalla forte domanda di memoria per applicazioni di intelligenza artificiale. in questo contesto, apple potrebbe mantenere i prezzi di partenza dei prossimi iphone 18 pro e pro max invariati rispetto ai modelli precedenti, nonostante l’aumento delle materie prime. analisti della catena di fornitura indicano che le dinamiche di approvvigionamento saranno gestite con rigore, permettendo una stabilità di prezzo nel breve periodo. iphone 18 pro: prezzo di partenza invariato nonostante i costi ram crescenti. l’aumento della domanda globale di infrastrutture AI ha provocato una marcata crescita dei prezzi di DRAM e NAND, rendendo necessarie rinegoziazioni su molte catene produttive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Iphone 18 pro evita aumenti di prezzo nonostante costi in aumento analista riconferma

Approfondimenti su Iphone 18 Pro

L’attesa per il nuovo iPhone 18 Pro Max si fa sentire, ma le prime indiscrezioni sulla batteria del telefono deludono.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Iphone 18 Pro

Argomenti discussi: Google evita le domande sull’accordo IA con Apple: cosa significa per il suo modello di business; Apple Xcode 26.3: AI agentic per sviluppatori e lancio imminente dei MacBook Pro M5; Iphone 18 manterrà il suo design attuale senza cambiamenti drastici e presenterà un chip a20 da 2 nm con lancio previsto per il 2026; IOS 26 migliora l’app Password con un menu temporaneo che memorizza le password create di recente.

Apple iPhone 18 Pro Max: si prevede un'autonomia maggiore grazie alle batterie più grandi e al chip da 2 nmUn leaker ha rivelato dettagli abbastanza specifici sulle capacità della batteria del successore di iPhone 17 Pro Max, che sarà nuovamente disponibile in una versione eSIM pura con una batteria più gr ... notebookcheck.it

iPhone 18 Pro Max, trapela la capacità della batteria: delusione o no per gli utenti?Nuovi leak suggeriscono una batteria più capiente e maggiore efficienza energetica su iPhone 18 Pro Max, atteso in autunno. tech.everyeye.it

Buongiorno a tutti, allora io ho un iPhone 14 Pro quando devo parlare con Siri e le chiedo di inviare un messaggio su WhatsApp lo fa però mi dice prima di inviare devi sbloccare iPhone. Si può evitare questa cosa Che sto uscendo pazzo, ma non riesco a tro - facebook.com facebook