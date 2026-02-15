Previsioni meteo per Avellino – 15 febbraio 2026

Un fronte freddo porta nubi sparse ad Avellino il 15 febbraio 2026, influenzando il cielo per tutta la giornata. Durante le ore diurne, il cielo rimane parzialmente nuvoloso, ma si nota già una diminuzione delle precipitazioni nel pomeriggio. In serata, il cielo si apre progressivamente, lasciando spazio a schiarite più ampie.

Ad Avellino, il 15 febbraio 2026 si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con una tendenza a un deciso rasserenamento in serata. Tuttavia, nella notte sono attese precipitazioni che porteranno complessivamente 0,9 mm di pioggia. Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima sarà di 7°C; lo zero termico si attesterà a 1.777 metri. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest al mattino e diventeranno tesi dal medesimo quadrante nel pomeriggio.

A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto.

Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

