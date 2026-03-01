Preghiera del mattino 1 Marzo 2026 | Ti rendo grazie Signore

Il 1° marzo 2026, molte persone si sono riunite per recitare la preghiera del mattino, dedicata a ringraziare il Signore. La preghiera invita a iniziare la giornata con un atto di fede, unendo le voci in un canto di lode. L’obiettivo è far partire la domenica nel segno della Santissima Trinità, con un momento di riflessione e gratitudine.

Inizia la tua Domenica nel cuore della Santissima Trinità con la preghiera del mattino. Uniamoci in un canto di lode che glorifica il Signore, per rinnovare la nostra fede. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Amo la vita, Signore, e Tu sei la vita, presente negli sguardi e in tutte le cose umane come nel ritmo dei giorni e nello scintillare delle stelle.