Bimba di 3 anni morta investita da un'auto davanti alla madre mentre attraversa vicino casa | dramma a Prato
Una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada con la madre a Mercatale di Vernio. La vettura, che viaggiava a velocità sostenuta, ha urtato la piccola poco prima delle 19. La famiglia stava attraversando in un punto non segnalato, vicino a una casa di ringhiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare.
L'incidente stradale tra il tardo pomeriggio e la serata di domenica a Mercatale di Vernio, lungo la strada regionale 325. La madre della bimba ha assistito all'intera scena ed è svenuta per lo shock tanto da dover essere soccorsa a sua volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «È sfuggita al controllo della madre vicino casa»Una bambina di circa 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 a Mercatale, in provincia di Prato.
Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «Attraversando è sfuggita al controllo della madre»Una bambina di circa 3 anni è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.
Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «Attraversando è sfuggita al controllo della madre»Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, ... msn.com
