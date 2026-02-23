Bimba di 3 anni morta investita da un'auto davanti alla madre mentre attraversa vicino casa | dramma a Prato

Una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada con la madre a Mercatale di Vernio. La vettura, che viaggiava a velocità sostenuta, ha urtato la piccola poco prima delle 19. La famiglia stava attraversando in un punto non segnalato, vicino a una casa di ringhiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare.