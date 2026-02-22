Prato bimba di 3 anni morta investita da un' auto

Una bambina di circa 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto sulla strada regionale 325 a Mercatale di Prato. La vettura ha travolto la piccola mentre attraversava la strada in prossimità di un'area residenziale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia della vittima.

Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio. L'incidente L'impatto è avvenuto dopo che - secondo prime informazioni - la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto. Il corpo della bambina sarebbe stato sbalzato per diversi metri. I soccorsi Subito è scattato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio e poi di una della Misericordia di Vaiano, durati oltre un'ora, la bambina è deceduta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: “Mamma ha viaggiato col cadavere della piccola in auto deceduta da ore”Una bambina di 2 anni è deceduta a Bordighera, e secondo le indagini, la madre avrebbe viaggiato con il corpo senza vita della piccola nell’auto per diverse ore.

Leggi anche: Scontro sulla A5: bimba di 2 mesi sbalzata fuori e investita da un'auto

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Frontale sulla Provinciale, auto vola nel prato: donna soccorsa in codice rosso - BresciaToday.

Italia | Bimba di 2 anni morta a Bordighera: emerge un elemento choc - facebook.com facebook