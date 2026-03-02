Il progetto ‘Benessere a scuola’ raggiunge 38mila studenti fiorentini | stanziati 167mila euro per gli sportelli psicologici

Il progetto ‘Benessere a scuola’ coinvolge 38.000 studenti a Firenze e prevede uno stanziamento di 167.000 euro destinati agli sportelli psicologici. La misura mira a rafforzare il supporto psicologico nelle scuole, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto agli studenti che ne hanno bisogno. La presenza di questi servizi rappresenta un passo importante per l’assistenza all’interno degli istituti scolastici.

FIRENZE – L’equilibrio psicologico all’interno degli istituti scolastici si consolida come un elemento strutturale, indispensabile per garantire un proficuo percorso di apprendimento. È questo il principio alla base degli interventi promossi dalla Fondazione Cr Firenze attraverso il bando Benessere a scuola, un’iniziativa che ha visto lo stanziamento di risorse complessive pari a 167mila euro per supportare la tenuta emotiva e relazionale della comunità educante fiorentina. L’architettura del bando ha generato una risposta massiccia da parte del territorio. Nel corso delle tre scadenze fissate per la presentazione delle domande (distribuite tra i mesi di settembre, novembre e gennaio), sono state formalizzate 38 proposte progettuali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

