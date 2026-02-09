Napoli aiuta gli adolescenti | sportelli psicologici e laboratori gratis nei quartieri

Napoli apre sportelli psicologici e laboratori gratuiti nei quartieri per aiutare gli adolescenti. La città sceglie di non chiudere gli occhi, ma di ascoltare e offrire supporto. In molte zone, gli studenti e i giovani possono rivolgersi a professionisti senza spendere un euro, per affrontare i momenti difficili e trovare un aiuto concreto.

C'è una Napoli che non si gira dall'altra parte. Una Napoli che sceglie di ascoltare, accogliere, prevenire. Mentre aumentano episodi di violenza, isolamento e fragilità emotive tra adolescenti, nei quartieri più complessi della città nasce una rete concreta fatta di persone, professionisti e.

